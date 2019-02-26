، جوازات مطار الملك خالد تحتفل باليوم الوطني الـ58 للكويت ،

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استقبلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي الرحلات القادمة من الكويت بالورد والهدايا والأعلام؛ احتفالاً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ58 لدولة الكويت الشقيقة.
ويأتي الاحتفال تعزيزاً لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، متمنين لهم دوام العز والتقدم والازدهار.
وعبَّر عدد من المسافرين الكويتيين بمطار الملك خالد الدولي عن فرحتهم بهذا الاستقبال الكبير الذي أظهر مدى التلاحم بين المملكة العربية السعودية والكويت، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين.
ورفع مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، باسمه واسم منسوبي جوازات مطار الملك خالد بالتبريكات لشعب دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وشدد "الجديعي" على الدعم الكبير والمتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، وحرصه على تسهيل إنهاء إجراءات الزوار والمسافرين كافة بكل يسر وإتقان، بإشراف مباشر من مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس.
وقال "الجديعي" إن المملكة العربية السعودية وقاداتها حريصون على مشاركة أشقائنا في دولة الكويت أفراحهم وهم يستحقون الحب والاحتفاء.
جوازات مطار الملك خالد تحتفل باليوم الوطني الـ58 للكويتذياب الشمري الخليج 365 2019-02-26
استقبلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي الرحلات القادمة من الكويت بالورد والهدايا والأعلام؛ احتفالاً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ58 لدولة الكويت الشقيقة.
ويأتي الاحتفال تعزيزاً لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، متمنين لهم دوام العز والتقدم والازدهار.
وعبَّر عدد من المسافرين الكويتيين بمطار الملك خالد الدولي عن فرحتهم بهذا الاستقبال الكبير الذي أظهر مدى التلاحم بين المملكة العربية السعودية والكويت، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين.
ورفع مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، باسمه واسم منسوبي جوازات مطار الملك خالد بالتبريكات لشعب دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وشدد "الجديعي" على الدعم الكبير والمتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، وحرصه على تسهيل إنهاء إجراءات الزوار والمسافرين كافة بكل يسر وإتقان، بإشراف مباشر من مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس.
وقال "الجديعي" إن المملكة العربية السعودية وقاداتها حريصون على مشاركة أشقائنا في دولة الكويت أفراحهم وهم يستحقون الحب والاحتفاء.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
04:50 PM
المسافرون عبروا عن فرحتهم بما يعكس روح الإخاء بين الشعبين
استقبلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي الرحلات القادمة من الكويت بالورد والهدايا والأعلام؛ احتفالاً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ58 لدولة الكويت الشقيقة.
ويأتي الاحتفال تعزيزاً لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، متمنين لهم دوام العز والتقدم والازدهار.
وعبَّر عدد من المسافرين الكويتيين بمطار الملك خالد الدولي عن فرحتهم بهذا الاستقبال الكبير الذي أظهر مدى التلاحم بين المملكة العربية السعودية والكويت، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين.
ورفع مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، باسمه واسم منسوبي جوازات مطار الملك خالد بالتبريكات لشعب دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وشدد "الجديعي" على الدعم الكبير والمتابعة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، وحرصه على تسهيل إنهاء إجراءات الزوار والمسافرين كافة بكل يسر وإتقان، بإشراف مباشر من مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس.
وقال "الجديعي" إن المملكة العربية السعودية وقاداتها حريصون على مشاركة أشقائنا في دولة الكويت أفراحهم وهم يستحقون الحب والاحتفاء.
، جوازات مطار الملك خالد تحتفل باليوم الوطني الـ58 للكويت ،
المصدر : الخليج 365
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