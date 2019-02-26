، "الفيصل" يستقبل وفد مبادرة "ولاء لوطن العطاء" من تعليم الطائف ،

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استمع أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، إلى شرح عن مبادرة "ولاء لوطن العطاء" وأهدافها، وذلك خلال استقباله لوفد المبادرة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.
وضم الوفد المدير العام للتعليم، طلال اللهيبي، ومساعديه للشؤون التعليمية، والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الطلاب .
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم، ولكل من يعيش بينهم، وتعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه .
وقدم "اللهيبي" تقريرًا عن المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها، كما قدم درعًا تذكاريًا يحمل شعار المبادرة إهداءً لسمو أمير مكة .
وأشاد "الفيصل" بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلبة ومقدمًا شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة.
يذكر أن المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال الورش والفعاليات التي ضمنتها خطط المبادرة من برامج إرشادية مهارية، وزيارات خارجية، لتعزيز الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالطائف.
"الفيصل" يستقبل وفد مبادرة "ولاء لوطن العطاء" من تعليم الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-02-26
استمع أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، إلى شرح عن مبادرة "ولاء لوطن العطاء" وأهدافها، وذلك خلال استقباله لوفد المبادرة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.
وضم الوفد المدير العام للتعليم، طلال اللهيبي، ومساعديه للشؤون التعليمية، والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الطلاب .
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم، ولكل من يعيش بينهم، وتعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه .
وقدم "اللهيبي" تقريرًا عن المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها، كما قدم درعًا تذكاريًا يحمل شعار المبادرة إهداءً لسمو أمير مكة .
وأشاد "الفيصل" بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلبة ومقدمًا شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة.
يذكر أن المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال الورش والفعاليات التي ضمنتها خطط المبادرة من برامج إرشادية مهارية، وزيارات خارجية، لتعزيز الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالطائف.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
04:48 PM
استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة
استمع أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، إلى شرح عن مبادرة "ولاء لوطن العطاء" وأهدافها، وذلك خلال استقباله لوفد المبادرة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.
وضم الوفد المدير العام للتعليم، طلال اللهيبي، ومساعديه للشؤون التعليمية، والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الطلاب .
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم، ولكل من يعيش بينهم، وتعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه .
وقدم "اللهيبي" تقريرًا عن المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها، كما قدم درعًا تذكاريًا يحمل شعار المبادرة إهداءً لسمو أمير مكة .
وأشاد "الفيصل" بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلبة ومقدمًا شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة.
يذكر أن المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال الورش والفعاليات التي ضمنتها خطط المبادرة من برامج إرشادية مهارية، وزيارات خارجية، لتعزيز الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالطائف.
، "الفيصل" يستقبل وفد مبادرة "ولاء لوطن العطاء" من تعليم الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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