تركي الفيصل: لهذا السبب أمتلك حساب سرّي في تويتر

كشف الأمير تركي الفيصل؛ أن لديه حساباً في “تويتر” لمعرفة ما يجري، لكنه غير معروف خوفاً من المتطفلين – على حد وصفه.

وقال خلال الجلسة الأولى لـ منتدى مسك للإعلام”: “أطّلع على هذا الحساب في (تويتر) صباحاً وقبل النوم”.

وحول الصحف الورقية، قال “مازلت أحب ملمس الصحف والورق ورائحة الحبر”.

وأضاف خلال منتدى “مسك للإعلام” في دورته الأولى، الذي انطلق اليوم وتحت شعار “التشجيع على الإبداع”، أن الأخبار الزائفة هي أداة من أدوات التعاطي؛ ليس فقط بين الأشخاص؛ بل أيضاً بين الدول.

وتابع: أعتقد أنه لم يعد هناك فائدة من وزارات الإعلام؛ بل إنها ربما تكون عائقاً لما يؤدي إلى المصلحة العامة؛ فبرفع جهاز الهاتف يستطيع كل شخص التصدي والرد على شبه وتبيان الحقائق؛ فأنا أدعو إلى إغلاق وزارات الإعلام.

وانطلق صباح اليوم في الرياض منتدى مسك للإعلام بجلسة للأمير تركي الفيصل؛ وحديث عن توظيف الإعلام للتصدّي للفوضى وتعزيز الاستقرار.