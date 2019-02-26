صور تاريخية توثق اللقاء الأول بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق وزيارة المؤسس لمصر

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تاريخيتين وثقتا اللقاء الأول والتاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وملك مصر السابق فاروق الأول في ينبع، فيما وثقت صورة أخرى زيارة الملك المؤسس لمصر.

وأظهرت صورة تعود لعام 1945 م (1364 هـ) الملك فاروق مرتدياً الزي السعودي ويجلس بجوار الملك عبدالعزيز، في اللقاء الذي جمع بين الملكين في رضوى بمدينة ينبع والذي وضعت خلاله السياسة الثابتة لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبيّنت صورة أخرى تعود لعام 1946 م (1365 هـ) الملك عبدالعزيز يجلس بجوار الملك فاروق في سيارته، أثناء توجههما لأداء الصلاة بالجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة.