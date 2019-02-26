الشرطة تسقط مواطنًا تحرش بامرأة في مطعم بالرياض

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، ملابسات ضبط رجل تحرش جسديًّا بامرأة في أحد المطاعم بمدينة الرياض.

وقال (وفق بيان تلقّت عاجل نسخة منه)، أنه -بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تحرش رجل جسديًّا بامرأة في أحد مطاعم الرياض- فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتّخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي، عن كشف هويته وإلقاء القبض عليه.

وتبين -بحسب الشرطة- أنه مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وسيتم اتّخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وسط تأكيدات من شرطة الرياض بحرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد -في الوقت نفسه- أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم، سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

