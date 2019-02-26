أمير جازان بالنيابة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل سفيان بالعارضة

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز (أمير منطقة جازان بالنيابة) تعازيه ومواساته في وفاة شيخ شمل قبائل سفيان بمحافظة العارضة، الشيخ عائل بن يحيى أبوصمة السفياني، الذي توفي إثر معاناته مع المرض.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

ونوه بما قدمه الفقيد من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح وإسهامه في خدمة الوطن والمواطنين.

من جهتهم أعرب أبناء الفقيد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان بالنيابة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم.