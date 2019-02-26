مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا جديدًا تتعلق بالعمالة المنزلية والنقل والطيران

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة (عقب الاجتماع)، أن المجلس أصدر القرارات التالية:

أولًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/ 10) وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و(البروتوكول) المرافق لها، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/ 7) وتاريخ 11/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/ 11) وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 16) وتاريخ 16/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/ 8) وتاريخ 12/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مساهمة المملكة في مشروع الأونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني.

ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك (استاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

تاسعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 9/ 40/ ت) وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بالإضافة إلى ملكيتها للبِنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشار إليها في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36575) وتاريخ 12/ 8/ 1438هـ، مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد (الشمال- الجنوب)، ومشروعات ربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية، والشبكة الداخلية في الجبيل، والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، والميناء الجاف في الرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع.

عاشرًا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6–5/ 40/ د) وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، ورقم (3–26/ 40/ د) وتاريخ 18/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية) من تنظيم صندوق الوقف الصحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 26/ 1/ 1429هـ، على النحو الموضح تفصيلًا في القرار.

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية صلاح بن عمر بن سعد السدحان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 ـ ترقية علي بن عبدالرحمن بن محمد الحميدان إلى وظيفة (مدير عامّ مكتب الوزير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

3 ـ ترقية ناصر بن عبدالله بن محمد الخرعان إلى وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4 ـ ترقية المهندس، منصور بن عبدالله بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 ـ ترقية المهندس، عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

6 ـ ترقية المهندس، إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الغبان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة تبوك.

7 ـ ترقية المهندس، أحمد بن محمد بن أحمد فقيه إلى وظيفة (مهندس مستشار تعدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

8 ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله العتي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.