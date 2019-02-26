السعودية اليوم / انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية



بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

ألقى مجهول اليوم، قنبلة يدوية في حي الرأس الأحمر وسط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في بيان، أن مجهولًا ألقى قنبلة يدوية على أحد منازل اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة دون وقوع إصابات.

وأفادت اللجان الشعبية الفلسطينية في تقرير أمني عن إلقاء قنبلة يدوية اليوم على أحد المنازل في شارع شريف قدورة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين ولم تفد اللجان في تقريرها عن وقوع إصابات.

// انتهى //

16:54ت م

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بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسألقى مجهول اليوم، قنبلة يدوية في حي الرأس الأحمر وسط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في بيان، أن مجهولًا ألقى قنبلة يدوية على أحد منازل اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة دون وقوع إصابات.وأفادت اللجان الشعبية الفلسطينية في تقرير أمني عن إلقاء قنبلة يدوية اليوم على أحد المنازل في شارع شريف قدورة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين ولم تفد اللجان في تقريرها عن وقوع إصابات.// انتهى //16:54ت م0192

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