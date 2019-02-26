

الرياض 21 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 26 فبراير 2019م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية غداً الأربعاء اللقاء السنوي للجان التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية (ملتقى أبشر الخامس) بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمختصين بإمارات المناطق وقطاعات الوزارة.

وسيستعرض الملتقى توجهات منصة أبشر، وأبرز إنجازاتها خلال عام، بالإضافة إلى تكريم الجهات المتميزة في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها.

// انتهى //

16:45ت م

0188



الرياض 21 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 26 فبراير 2019م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية غداً الأربعاء اللقاء السنوي للجان التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية (ملتقى أبشر الخامس) بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمختصين بإمارات المناطق وقطاعات الوزارة.وسيستعرض الملتقى توجهات منصة أبشر، وأبرز إنجازاتها خلال عام، بالإضافة إلى تكريم الجهات المتميزة في مجال التحول الرقمي وتبني التقنية في أعمالها.// انتهى //16:45ت م0188

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برعاية سمو وزير الداخلية.. انطلاق "ملتقى أبشر الخامس" غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.