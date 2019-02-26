السعودية اليوم / الفريق القانوني في اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي يناقش قوانين الإرهاب والمرأة والطفل



عمان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

باشر الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بمناقشة مشاريع القوانين الاسترشادية حول الإرهاب والكيانات الإرهابية والمرأة والطفل.

واستمع الفريق القانوني لمقترحات الشُعب البرلمانية العربية الأعضاء، وسيواصل مناقشته وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تمهيدًا لإقرارها غدًا الأربعاء، ورفعها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ستعقد بدورها اجتماعًا الخميس المقبل للنظر بقرار الفريق القانوني واتخاذ القرار المناسب.

وستقوم اللجنة التنفيذية وفق بيان صحفي، بوضع ما توصلت إليه من قرارات أمام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ29 الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.

ويتكون الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي من الشعب الممثلة للمملكة العربية

// انتهى //

16:44ت م

0187



عمان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسباشر الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بمناقشة مشاريع القوانين الاسترشادية حول الإرهاب والكيانات الإرهابية والمرأة والطفل.واستمع الفريق القانوني لمقترحات الشُعب البرلمانية العربية الأعضاء، وسيواصل مناقشته وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تمهيدًا لإقرارها غدًا الأربعاء، ورفعها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ستعقد بدورها اجتماعًا الخميس المقبل للنظر بقرار الفريق القانوني واتخاذ القرار المناسب.وستقوم اللجنة التنفيذية وفق بيان صحفي، بوضع ما توصلت إليه من قرارات أمام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ29 الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.ويتكون الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي من الشعب الممثلة للمملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، والبحرين ، والجزائر ، والصومال ، والعراق ، وعُمان ، وفلسطين ، ومصر ، والمغرب ، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.// انتهى //16:44ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفريق القانوني في اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي يناقش قوانين الإرهاب والمرأة والطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.