السعودية اليوم / المتحدث باسم الجيش الليبي: وحدات الجيش تستعد لدخول مدينة أم الأرانب جنوب البلاد



طرابلس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأضاف المسماري أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.

// انتهى //

16:44ت م

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طرابلس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.وأضاف المسماري أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.// انتهى //16:44ت م0186

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