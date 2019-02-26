السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن مواعيد القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية

نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة ، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية ، ابتداءً من 26 /6/ 1440هـ وحتى تاريخ 29 /8/ 1440هـ .وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة و 80% في القدرات العامة ، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80%‎‎ فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضلة ، إضافة إلى أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.وأشار إلى أن القبول يقتصر على الإمكانيات المتاحة في الأقسام , حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول ، ولا يحق لطالب المنحة تغيير قبوله ، ويتاح له تغيير التخصص وفق إجراءات التغيير النظامية بعد دراسة فصل دراسي على الأقل ، لافتًا الانتباه إلى أنه يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا الصحية ، و يشترط أن لا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج ، كما يتطلب القبول أيضا أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول ، وشهادة الثانوية العامة.// انتهى //16:39ت م0179