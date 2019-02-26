السعودية اليوم / أمانة منطقة المدينة المنورة تدشن قناتها الرسمية عبر تطبيق تيليجرام



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة قناتها الرسمية عبر تطبيق تيليجرام ، وذلك تعزيزاً لتواصلها مع عملائها في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة خالد خليفة, أن تدشين قناة أمانة منطقة المدينة المنورة في تيليجرام يأتي امتداداً لحلقة التواصل التي تسير عليها الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي, وصفحاتها الموجودة على الفيس بوك و توتير و يوتيوب وانستغرام وسناب شات والآن على تيلجرام.

وأكد خليفة أنه سيتم عرض أبرز الأخبار والفعاليات والمناسبات والجولات الميدانية للفرق الرقابية للأمانة وبلدياتها.

الجدير بالذكر أنه يمكن الانضمام للقناة عبر اللينك (https://t.me/AmanaAlmadinah).

// انتهى //

16:38ت م

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المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشنت أمانة منطقة المدينة المنورة قناتها الرسمية عبر تطبيق تيليجرام ، وذلك تعزيزاً لتواصلها مع عملائها في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة خالد خليفة, أن تدشين قناة أمانة منطقة المدينة المنورة في تيليجرام يأتي امتداداً لحلقة التواصل التي تسير عليها الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي, وصفحاتها الموجودة على الفيس بوك و توتير و يوتيوب وانستغرام وسناب شات والآن على تيلجرام.وأكد خليفة أنه سيتم عرض أبرز الأخبار والفعاليات والمناسبات والجولات الميدانية للفرق الرقابية للأمانة وبلدياتها.الجدير بالذكر أنه يمكن الانضمام للقناة عبر اللينك (https://t.me/AmanaAlmadinah).// انتهى //16:38ت م0175

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