السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بالمنطقة



حائل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بما نال تعليم منطقة حائل من جوائز التميز لوزارة التعليم , منوهًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم والمعلمين والطلاب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر أجا اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني , معربًا عن شكره للمتميزين الذين نالوا الجوائز , مقدمًا الشكر للقائمين على التعليم بالمنطقة ومنسوبي التعليم كافة الذين مثلوا من خلال هؤلاء الذين حققوا التميز على مستوى المملكة.

وكرم سمو أمير المنطقة الأستاذ سلطان بن سليمان العنزي بمناسبة حصوله على المركز الأول في جائزة التميز (فئة المعلم المتميز) , والأستاذة جوزاء محمد الشمري بمناسبة حصولها على المركز السادس في جائزة التميز (فئة العمل التطوعي المتميز) , والأستاذة هيفاء عبدالعزيز المهوس بمناسبة حصولها على المركز الثامن في جائزة التميز (فئة المرشدة الطلابية المتميزة ).

وقدم سموه تهنئته للمكرمين والمكرمات وبارك لتعليم ومنطقة حائل بهذه المناسبة , مؤكدًا أهمية دور المؤسسة التعليمية في التحفيز وايجاد البيئة الابداعية التي تحلق بطموحات الجميع إلى مستويات أعلى.

من جهته أكد مدير عام تعليم منطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني أن دعم سموه وسمو نائبه للتعليم وتحفيزهما جعل النتائج تظهر بسرعة عبر تحقيق التميز على مستوى الوزارة , موضحًا أن المستقبل يحمل طموح أكبر بمتابعة معالي وزير التعليم , مشيرًا إلى أن الهدف القادم هو بمضاعفة عدد المتميزين من تعليم حائل خلال السنوات القادمة بإذن الله .

// انتهى //

16:32ت م

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حائل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بما نال تعليم منطقة حائل من جوائز التميز لوزارة التعليم , منوهًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم والمعلمين والطلاب.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر أجا اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني , معربًا عن شكره للمتميزين الذين نالوا الجوائز , مقدمًا الشكر للقائمين على التعليم بالمنطقة ومنسوبي التعليم كافة الذين مثلوا من خلال هؤلاء الذين حققوا التميز على مستوى المملكة.وكرم سمو أمير المنطقة الأستاذ سلطان بن سليمان العنزي بمناسبة حصوله على المركز الأول في جائزة التميز (فئة المعلم المتميز) , والأستاذة جوزاء محمد الشمري بمناسبة حصولها على المركز السادس في جائزة التميز (فئة العمل التطوعي المتميز) , والأستاذة هيفاء عبدالعزيز المهوس بمناسبة حصولها على المركز الثامن في جائزة التميز (فئة المرشدة الطلابية المتميزة ).وقدم سموه تهنئته للمكرمين والمكرمات وبارك لتعليم ومنطقة حائل بهذه المناسبة , مؤكدًا أهمية دور المؤسسة التعليمية في التحفيز وايجاد البيئة الابداعية التي تحلق بطموحات الجميع إلى مستويات أعلى.من جهته أكد مدير عام تعليم منطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني أن دعم سموه وسمو نائبه للتعليم وتحفيزهما جعل النتائج تظهر بسرعة عبر تحقيق التميز على مستوى الوزارة , موضحًا أن المستقبل يحمل طموح أكبر بمتابعة معالي وزير التعليم , مشيرًا إلى أن الهدف القادم هو بمضاعفة عدد المتميزين من تعليم حائل خلال السنوات القادمة بإذن الله .// انتهى //16:32ت م0169

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