السعودية اليوم / وزارة الدفاع: المنطقة الغربية تستضيف غدًا انطلاق فعاليات المعرض المتنقل الرابع



الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

يفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي غدًا في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا المعرض ستمرارًا لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع، حرصًا منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة 5 أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ، كما يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة كما تُقدَّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.

// انتهى //

15:58ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسيفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي غدًا في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.ويأتي هذا المعرض ستمرارًا لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع، حرصًا منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة 5 أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ، كما يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة كما تُقدَّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.// انتهى //15:58ت م0162

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