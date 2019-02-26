شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط «متحرش المطعم» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على الشخص الذى ظهر فى فيديو يتحرش بسيدة فى أحد المطاعم وقال المتحدث الإعلامى لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجرى أن إجراءات الفحص والتحرى توصلت إلى هوية الشخص الموجود فى فيديو التحرش حيث تبين انه فى العقد الثالث من العمر ، واأقى القبض عليه وجار إتخاذ كافة الإجراءات النظامية فى حقه .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تضبط «متحرش المطعم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.