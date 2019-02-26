شكرا لقرائتكم النائب العام : تتبع الأخطاء ورصدها ليس هدف التفتيش والمتابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أهمية أعمال التفتيش والمتابعة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها ، و الحرص على تشخيصها تمهيداً لتقويمها وتلافيها وعدم تكرارها مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة .

وأشار النائب العام في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان على تطوير أليات العمل وحسن سير إجراءاته ومناسبة بيئة العمل من خلال تضمين التقارير وصفاً شاملاً عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه ، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها .

ونوه النائب العام بأنه ليس الهدف هو تتبع الأخطاء ورصدها وتسجيلها ، بل الهدف النبيل هو تقويمها , والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار ، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد ، مشدداً معاليه بأن النيابة تحرص بأن يكون أصحاب الفضيلة مثالاً يحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة مما ينعكس على جودة أعمالهم .



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