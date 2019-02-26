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هبوط مفاجئ لطائرة ترامب في قطر

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

قبل ساعات من وصولها إلى فيتنام حيث تعقد القمة الأمريكية – الكورية الشمالية هبطت طائرة الرئيس دونالد ترامب في قطر بشكل مفاجئ.
وبحسب مصادر أمريكية فإن طائرة ترامب الرئاسية هبطت في قاعدة العديد، للتزود بالوقود للمرة الثانية بعد أن تزودت في ميلدن هول في إنجلترا.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة العديد العسكرية الجوية، على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.

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ومن المتوقع أن يهبط ترامب في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، في هانوي وسيلتقي مع كيم لتناول العشاء يوم الأربعاء يليها اجتماعات رسمية يوم الخميس.

ووصل زعيم كوريا الشمالية، جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد القمة الثانية مع ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تخلّي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.


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