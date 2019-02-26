شكرا لقرائتكم مسك للإعلام يشهد ولادة مسابقة لتسويق المملكة كوجهة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالملك آل سميح - الرياض

في خطوة هي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقياً إلى العالم، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار اليوم الثلاثاء على هامش منتدى مسك للإعلام مسابقة تسويق السعودية كأحد نشاطات مبادرة “استثمر في السعودية” على المستوى الدولي، مستهدفةً بهذه المسابقة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، والمبتعثين من أبناء وبنات الوطن من الدارسين خارج المملكة.

وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش عن أن الهيئة اختارت شعار “سبب ثامن” لتحيل بذلك إلى 7 أسباب كانت قد أعلنتها في نشاطاتها التسويقية الدولية لتقديم فكرة لماذا المملكة هي الوجهة المثالية للاستثمار الدولي والمحلي على حد سواء، لافتاً إلى أن من شأن مسابقة “تسويق السعودية” إدماج المجتمع الطلابي لا سيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمار، ولتكون المسابقة منصةً للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دولياً.

Advertisements

وأضاف طاش أن مفهوم هذه المسابقة الوطنية مبني على ركائز استراتيجية أكدتها رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ممثلةً في التأكيد على أهمية المورد البشري الذي تمتلكه المملكة، ويمثل الشباب فيه شريحة واسعة، وكذلك التأكيد على التسويق والاتصال كخيار استراتيجي في جذب الاستثمارات عبر إحدى مبادرات التحول الوطني وهو مبادرة “استثمر في السعودية”.

وأعلنت الهيئة خلال منتدى مسك للإعلام عن تفاصيل المسابقة التي ستنطلق في 17 من مارس المقبل، وتستمر حتى 17 أبريل، مشيرة إلى أنه سيتزامن مع بدء موعد التسجيل في المسابقة إطلاق موقع إلكتروني خاص بها، حيث تتوفر به كل معلومات وشروط المشاركة في المسابقة.



مختارات وظائف في وزارة البيئة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.