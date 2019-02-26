شكرا لقرائتكم الحربي: الدوريات الأمنية الخط الأول للأمن في الميدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ملتقى مدراء إدارات دوريات الأمن السنوي الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن – بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض صباح اليوم، وذلك بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات ومدراء إدارات الدوريات الأمنية بالمناطق .

وفي مستهل كلمته الافتتاحية رحب بكافة المشاركين في الملتقى ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته يحفظه الله بنجاح الملتقى وأن تـكون مخرجاته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكافة إدارات الأمن العام وفق رؤية (2030) التي تتطلب تطوير الإمكانيات والقدرات ورفع مستوى الأداء والعمل بروح الفريق الواحد والمضي قدما لتحقيق هذه الرؤية في كافة أعمالنا الميدانية والإدارية خاصة أن مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ذات ارتباط وثيق بهموم متابعات الخليج 365 والمقيم واحتياجهم لكافة الخدمات التي تؤديها على مــدار الــســاعة وشكر معاليه لما لمسه من أداء متميز لرجال الدوريات الأمنية في منع الجريمة وضبط مرتكبيها ويعدهم اليد اليمنى لمدراء شرط المناطق .

وقال إن الدوريات الأمنية هي الخط الأول للأمن في الميدان وأنتم تجتمعون اليوم لبحث ما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل دؤوب يجمع بين المهارة وسرعة التجاوب بسرعة عالية منذ تلقي البلاغ حتى انتهاء الحالة التي يتم مباشرتها مع العمل على أخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة والقبض على مرتكبيها ، مع العمل على تنويـع أدائنا بما يتناسب مع ما يستجد من قضايا وحالات لأن الجريمة ليست ذات نسق ثابت تتغير بتغير المجتمع وتطوره ، مع الحرص على أن تكون قدراتنا العملية والتدريبية في أعلى مستوياتها من الانضباطية والمظهر الحسن والتعامل الأمثل الذي يكفله النظام حفظا للحقوق العامة والخاصة .

Advertisements

واختتم حديثه قائلا إن الحرص الكبير والدعم اللامحدود من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين – حفظة الله – لجهاز الأمن العام يتوجب علينا جميعاً العمل بكل إتقان ولسنا معذورين عن أي قصور مطالبا رجال الدوريات الأمنية ببذل أقصى جهد نظير ما يتوفر لدى دوريات الأمن من قدرات بشرية وآلية وإرث عملي مميز في مختلف مناطق المملكة شهد له الكثير .

تجدر الإشارة إلى هذا الملتــقى قد بدأت فعالياته بآيات من الذكــر الحــــكيم ثم كلمة لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء /عبدالعزيز المسعد أكد فيها على الأدوار التي تقوم بها دوريات الأمن خدمة لكافة المستفيدين على مدار الساعة كما استعرض عددا من المحاور منها ، الأهداف التطويرية ، ومعايير الانتشار الأمني في الأحياء ، وأبرز المهام المكلفة بها دوريات الأمن ، وتطوير معايير القبول والتسجيل بما يتناسب مع مهام دوريات الأمن ، إضافة إلى بحث مجالات التدريب والعمل الميداني وتعزيز الجوانب التطويرية في عمل دوريات الأمن ،واستعرض اللواء المسعد أبرز الخطط والبرامج التي ترفع جاهزية رجال الدوريات الأمنية في الميدان .

كما قدم عرضا مرئيا مختصرا للخطة التطويرية للإدارة العامة لدوريات الأمن بما يتوافق مع رؤية 2030 .ثم أعلن عن إطلاق جائزة معالي مدير الأمن العام للتميز والإبداع الأمني .



مختارات وظائف في وزارة البيئة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.