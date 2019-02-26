الان تتابع شرطة الرياض تلقي القبض على المتحرش جسديا بامرأة داخل مطعم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تحرش أحد الأشخاص جسديًا بامرأة بأحد المطاعم بمدينة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي عن كشف هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأعلنت شرطة الرياض، عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وتؤكد في الوقت نفسه أن كل من يحاول الاخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.