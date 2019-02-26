شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الثانية لطريق أحد بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت بلدية محافظة القطيف اليوم طريق أحد بعد انتهاء أعمال الصيانة للمرحلة الثانية التي استغرقت 15 شهرا .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن المشروع بلغت مساحة تطويره 41600 متر مربع، بتكلفة تجاوزت أكثر من 12 مليون ريال، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وصيانة طريق أحد من المشروعات التنموية والتطويرية التي تم تنفيذها ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل الطرق بالمحافظة.

وأضاف أن تطوير المشروع سيساعد في سهولة حركة السير وإنهاء الازدحام المروري ويسهم في استكمال أعمال التحسين والتجميل والتطوير للمشاريع الجاري تنفيذها.