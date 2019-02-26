«بلا حدود» .. مسابقة للترويج للمملكة كوجهةً استثمارية

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ويأتي ذلك في خطوة هي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقياً إلى العالم.
وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش عن أن الهيئة اختارت شعار " سبب ثامن " لتحيل بذلك إلى 7 أسباب كانت قد أعلنتها في نشاطاتها التسويقية الدولية لتقديم فكرة لماذا المملكة هي الوجهة المثالية للاستثمار الدولي والمحلي على حد سواء، لافتاً إلى أن من شأن مسابقة "تسويق السعودية" إدماج المجتمع الطلابي لاسيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمار، ولتكون المسابقة منصةً للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دولياً.
وأضاف د طاش أن مفهوم هذه المسابقة الوطنية مبني على ركائز استراتيجية أكدتها رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ممثلةً في التأكيد على أهمية المورد البشري الذي تمتلكه المملكة، ويمثل الشباب فيه شريحة واسعة، وكذلك التأكيد على التسويق والاتصال كخيار استراتيجي في جذب الاستثمارات عبر إحدى مبادرات التحول الوطني وهو مبادرة "استثمر في السعودية".
وأعلنت الهيئة خلال منتدى مسك للإعلام عن تفاصيل المسابقة التي ستنطلق في 17 من مارس المقبل، وتستمر حتى 17 أبريل، مشيرة إلى أنه سيتزامن مع بدء موعد التسجيل في المسابقة إطلاق موقع إلكتروني خاص بها، حيث تتوفر به كل معلومات وشروط المشاركة في المسابقة.
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