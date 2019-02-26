شكرا لقرائتكم أرامكو تسهدف تصدير 3 مليارات قدم غاز يوميا قبل 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تستهدف تصدير 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا قبل 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في أحد اللقاءات المتعلقة بالنفط في لندن يوم الثلاثاء إن صناعة النفط تواجه أزمة فهم وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وقال إن سيارات الركوب لا تسهم بأكثر من 20 بالمائة من الطلب على النفط، بينما يأتي الباقي من قطاعات أخرى مثل الطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيماويات، وهي قطاعات لا تجد بديلا للنفط حتى الآن لتلبية النمو المتوقع في الطلب.



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