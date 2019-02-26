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اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي تتوعد المتورطين بنشر المواد الإباحية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

وكشفت اللجنة في رسائل نصية (sms)، أن إنشاء المواد والبيانات يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالنظام وعدم مخالفة التعليمات، حتى لا يقعوا ضحية تلك التجاوزات ويتعرضوا للغرامات والعقوبات.


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