الان تتابع “مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب 2مليون و772 ألفا من الحبوب المخدرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: تمكنت مكافحة المخدرات بالرياض، اليوم، من القبض على ٣ أشخاص، لاستقبالهم ٢,٧٧٢,٠٠٠ حبة، من الحبوب المحظورة، وقد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب 2مليون و772 ألفا من الحبوب المخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.