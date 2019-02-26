جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تتبنى 70 موهوبة من طالبات الثانوية بالجبيل في خمس ايام

أقامت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل برنامج ( إثراء موهبة ) لمدة خمسة أيام اختتمت أمس الأول في مقر الكلية بالجبيل ، وهو برنامج إثرائي يعنى بتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات الموهوبات بالصف الأول الثانوي بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د دلال التميمي، ونخبة من قيادات التعليم العام وأمهات الطالبات الموهوبات .

من جانبها ذكرت عميدة كلية العلوم والدراسات الانسانية الدكتورة دلال بنت محمد الأمين الشنقيطي بان برنامج ( إثراء موهبة ) الموجه لنخبة مختارة من الطالبات الموهوبات في مدارس التعليم العام واللاتي يصل عددهن الى ٧٠ طالبة في مدينة الجبيل الصناعية هو ضمن البرامج التنموية المستدامة التي تعنى بالموهبة والموهوبين يصاحبه معرض إثرائي يلقي الضوء على آخر المستجدات في علم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسب الألي ، بالإضافة لأركان تعنى باستخدام مقاييس مقننة لتحديد نوع ذكاء الطالبات الموهوبات، كما يعرض المعرض عدد من أعمال موهوبات الكلية في الرسم والخط و علم الورق المعروف ” بالأوريجانو” .

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وأضافت د. الشنقيطي باننا كرسنا العمل لتعيش الطالبة البرنامج في أيامه الخمس تجربة بحثية متكاملة تحت إشراف نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس، حيث قسمت الطالبات لتنفيذ خمسة عشر مشروعا بحثيا في مختلف المجالات، تتوج مشارعهن بملصق علمي يعرض في سباق التميز في يوم الختام، وتم تحكيم هذه الملصقات من قبل لجنة تحكيم مستقلة ممثلة من جهات عدة، وتحديد الملصقات الفائزة في كل من المسار العلمي والمسار الإنساني . .

واختتمت بانه لا يخفى على الجميع أن العناية بالموهوبين وهم صفوة الطلبة المتميزين أصبحت مطلباً وطنياً ملحاً وهدفاً استراتيجياً لكل أمة ترغب في الرقي بمواطنيها وتحقيق التميز والتفوق بين الأمم، فالموهوبون هم أشخاص متميزون متفردون قادرون على التفكير خارج الصندوق، فإذا ما وجدوا البيئة الحاضنة والداعمة لهم سوف يتسنّى لهم ايجاد حلول ذات طابع إبداعي لأكثر المشاكل تعقيداً في المستقبل، حيث انهم الأمل لمستقبل أفضل وركائز التنمية لرؤية طموحة، ونحن من خلال برنامجنا ( اثراء موهبة ) حاولنا المساهمة في دعم هؤلاء الموهوبين وذلك بتقديم برنامج نوعي يحتضن مواهبهم وينمّيها مما يجعل هذه المواهب الطموحة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميّز والإبداع على الصعيدين المهني والشخصي، كما اقدم الشكر لكل من اللجنة المنظمة للبرنامج وجميع الجهات المشاركة، كذلك الشركات الداعمة له، سائلة الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.