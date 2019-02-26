، حالة ماطرة جديدة تعم معظم المناطق و"الحصيني" يكشف تفاصيلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع عودة الأجواء الباردة نهاية الأسبوع وأشار إلى عاصفة ترابية

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تعرض معظم المناطق لحالة ممطرة شتوية ذات طابع ربيعي بإذن الله.

وقال "الحصيني" مُتحدثًا لـ"الخليج 365": نتوقع بداية الحالة الممطرة اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الجمعة، وتؤثر على أجزاء من مناطق: تبوك، والحدود الشمالية، ثم المدينة المنورة، فالجوف، ثم حائل، فالقصيم، ثم مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ثم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، فالشرقية.

وأضاف: الأمطار المتوقعة تتراوح من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من تلك المناطق، مع فرصة هطول مطر ثلجي أو ندف ثلجي على مرتفعات تبوك، فيما تكون غزارة الأمطار وقوتها نواحي أجزاء ما بين الرياض والشرقية ، منبهًا من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، مع فرصة تشكل عاصفة ترابية خاصةً يوم الجمعة إلى أن يصرفها الله.

وبينَ "الحصيني" أن تلك الأمطار قد يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة، ثم يعقبها إنخفاض في درجات الحرارة مما يعني عودة الأجواء الباردة نهاية الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم.