، #منتدى_مسك_للإعلام يشهد إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العساكر": تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب

كشف رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، اليوم، أنه تم إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر مبادرة "مسك القيم"، وذلك خلال #منتدى_مسك_للإعلام؛ المنعقد اليوم بالرياض.

وقال العساكر عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم في #منتدى_مسك_للإعلام مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر "مسك القيم"، والتي تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب في ساحة الإعلام الرقمي.

وعلقت مبادرة "مسلك القيم" قائلة: اصنع فضاءك، وشاركنا شغفك بأحد المجالات الأربعة للمشاركة، لنثري المحتوى العربي.. شارك واصنع الفرق!