، "الشويعر": لقاء ولي العهد مع "60 دقيقة" أشعل حماسنا بـ "عشرين ثلاثين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت من "مسك للإعلام": مبادرتنا منصات تواصل هدفها تبسيط مفاهيم "الرؤية"

ضمن جلسات منتدى "مسك للإعلام"، أكّدت العنود الشويعر؛ مدير خدمة العملاء في شركة حركات للاتصال والتفاعل الإعلامي "مبادرة عشرين ثلاثين"، أن هذه المبادرة هي عبارة عن منصات تواصل تفاعلية تسعى لأن تكون وكالة أنباء موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى تبسيط مفاهيم الرؤية للناس وإيضاح أهدافها.

وأوضحت "الشويعر"؛ أن الفكرة انبثقت من إيمان أعضاء الفريق التام بالرؤية؛ حيث أشعلت فيهم الحماس للانطلاق نحو آفاق كبيرة انطلاقا مما تحمله الرؤية من آمال طموحة وتحديات رائعة يراهن فيها الوطن على أبنائه.

وقالت: "لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ عرّاب الرؤية في برنامج ٦٠ دقيقة العالمي، أشعل فيهم الحماس نحو تحقيق مزيد من النجاحات، كما أشعلت فيهم تغريدة "سلطان الخيّال"؛ بأنه مؤمن بالرؤية ويتمنى أن تسنح له الفرصة للمشاركة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة".

وبيّنت: "الرؤية لا تتحقق فقط بالإيمان ولكن أيضاً تحتاج إلى علم من أجل العمل على تحقيقها، وهذا ما يدفعنا نحو تحقيق هذا النجاح بإذن الله"، مؤكدة أنه بعد لقاء سمو ولي العهد أطلقنا هاشتاق #أنا_مؤمن_بالرؤية الذي انتقل للترند السعودي دون أي عوامل دعم فقط لأن السعوديين يؤمنون بالرؤية وبصاحبها.

وقالت: "الهاشتاق لا يزال عليه تفاعل حتى هذه اللحظة رغم أنه أُطلق قبل ١١ شهراً، وهذا مؤشر كبير على إيمان الناس بنا وبما نقدم، وبالتالي نحصد هذا التفاعل حتى اليوم، مؤكدة أن الفريق ينتظره عمل كبير سيطلقه -بإذن الله- خلال العام المقبل ٢٠٢٠م، إن شاء الله.