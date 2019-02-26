السعودية اليوم / أكثر من 300 متعافي يشاركون في مخيم الربيع السادس بعريعرة



الدمام 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

شارك أكثر من 300 متعافي من الإدمان من داخل المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام فعاليات المخيم الربيعي السادس الذي نظمه مركز الرعاية المستمرة بمجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام بمركز عريعرة.

وأكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن المخيم اشتمل على العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية المفيدة للمتعافين ، إضافة إلى الأنشطة

وفي ختام الفعاليات الختامية قدم الدكتور الزهراني شكره للجهات التي شاركت في إقامة المخيم الربيعي السادس وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية ، إضافة إلى رئيس مركز عريعرة ومجمع الأمل والصحة النفسية بمدينة الرياض لحضورهم الفعال في ختام المخيم الربيعي ، مشيراً إلى عزم المجمع إقامة فعاليات المخيم بشكل سنوي لدوره في الترفيه على نزلاء المجمع ودمجهم مع زملائهم المتعافين .

// انتهى //

14:05ت م

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الدمام 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسشارك أكثر من 300 متعافي من الإدمان من داخل المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام فعاليات المخيم الربيعي السادس الذي نظمه مركز الرعاية المستمرة بمجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام بمركز عريعرة.وأكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن المخيم اشتمل على العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية المفيدة للمتعافين ، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة ، وقام بسواعد المتعافين في مركز الرعاية المستمرة في مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام بهدف توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين المتعافين ودمجهم مع بعضهم البعض لاندماجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين بعد طوي صفحة الماضي وعيش المستقبل بشكل إيجابي.وفي ختام الفعاليات الختامية قدم الدكتور الزهراني شكره للجهات التي شاركت في إقامة المخيم الربيعي السادس وعلى رأسها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية ، إضافة إلى رئيس مركز عريعرة ومجمع الأمل والصحة النفسية بمدينة الرياض لحضورهم الفعال في ختام المخيم الربيعي ، مشيراً إلى عزم المجمع إقامة فعاليات المخيم بشكل سنوي لدوره في الترفيه على نزلاء المجمع ودمجهم مع زملائهم المتعافين .// انتهى //14:05ت م0103

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