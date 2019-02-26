السعودية اليوم / إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست



الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما أمس، للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست.

وحسب المصدر نفسه، فإن الإرهابيين كشفا عن مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، قاذف صاروخي و 10 قذائف "بي إم - 21"، بالإضافة إلى كمية من القذائف والقنابل الدفاعية ومخازن ذخيرة، و2257 طلقة من مختلف العيارات.

// انتهى //

13:50ت م

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الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما أمس، للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست.وحسب المصدر نفسه، فإن الإرهابيين كشفا عن مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، قاذف صاروخي و 10 قذائف "بي إم - 21"، بالإضافة إلى كمية من القذائف والقنابل الدفاعية ومخازن ذخيرة، و2257 طلقة من مختلف العيارات.// انتهى //13:50ت م0100

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