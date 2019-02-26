السعودية اليوم / ركن تعريفي خاص بالجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

تنظم الجمعية

ويتضمن الركن تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التربية الخاصة وكيفية تعديل السلوكيات السلبية والأساليب المقترحة لتعديلها، والتعرف على نظريات العلاج النفسي.

// انتهى //

13:48ت م

0099



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة نجران ، الخميس المقبل، ركناً تعريفياً خاصاً بالجمعية، بمجمع ريحانا مول.ويتضمن الركن تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التربية الخاصة وكيفية تعديل السلوكيات السلبية والأساليب المقترحة لتعديلها، والتعرف على نظريات العلاج النفسي.// انتهى //13:48ت م0099

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