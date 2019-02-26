السعودية اليوم / افتتاح ملتقى زارعة القوقعة بجامعة الملك سعود



الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،فعاليات " الملتقى الـ 16 لزارعي القوقعة وعائلاتهم" تحت شعار " غرسة حياة " ،والمعرض المصاحب عن القوقعة و صحة الأذن ،الذي ينظمه مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن في المدينة الطبية بالجامعة .

و أوضح مدير المركز الدكتور عبدالرحمن حجر، أن الاعاقة السمعية هي من أكثر الإعاقات الجسدية انتشاراً ( 2 من كل 1000 ) مولود لديهم إعاقة سمعية وهي ما يشكل 10 بالمئة على مستوى العالم،مشيراً إلى أن عامل الوراثة له تأثير كبير.

وأكد أهمية الكشف المبكر والعلاج قبل سن الخامسة للمريض .

من جانبه أفاد نائب المدير الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي استشاري جراحات الاذن و زراعة القوقعة في المركز الدكتور فريد الزهراني أن المركز شهد تقدماً ملحوظاً في مجال زراعة القوقعة والمعينات السمعية حيث يحتوي على أحدث الاجهزة في هذا المجال وتباشره كوادر طبية عالية جعلت المركز وجهة للمستشفيات العالمية في علاج مرضاها .

وأبان أن المركز لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط بل سجل نجاحات في نشر الأبحاث الطبية المتميزة في أعرق المجلات العالمية ذات التصنيف المرتفع بجانب تدريب وتخريج جراحين ذوي كفائة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.

بعد ذلك افتتح معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر المعرض التوعوي المصاحب للملتقى عن القوقعة و صحة الأذن.

// انتهى //

13:47ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،فعاليات " الملتقى الـ 16 لزارعي القوقعة وعائلاتهم" تحت شعار " غرسة حياة " ،والمعرض المصاحب عن القوقعة و صحة الأذن ،الذي ينظمه مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن في المدينة الطبية بالجامعة .و أوضح مدير المركز الدكتور عبدالرحمن حجر، أن الاعاقة السمعية هي من أكثر الإعاقات الجسدية انتشاراً ( 2 من كل 1000 ) مولود لديهم إعاقة سمعية وهي ما يشكل 10 بالمئة على مستوى العالم،مشيراً إلى أن عامل الوراثة له تأثير كبير.وأكد أهمية الكشف المبكر والعلاج قبل سن الخامسة للمريض .من جانبه أفاد نائب المدير الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي استشاري جراحات الاذن و زراعة القوقعة في المركز الدكتور فريد الزهراني أن المركز شهد تقدماً ملحوظاً في مجال زراعة القوقعة والمعينات السمعية حيث يحتوي على أحدث الاجهزة في هذا المجال وتباشره كوادر طبية عالية جعلت المركز وجهة للمستشفيات العالمية في علاج مرضاها .وأبان أن المركز لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط بل سجل نجاحات في نشر الأبحاث الطبية المتميزة في أعرق المجلات العالمية ذات التصنيف المرتفع بجانب تدريب وتخريج جراحين ذوي كفائة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.بعد ذلك افتتح معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر المعرض التوعوي المصاحب للملتقى عن القوقعة و صحة الأذن.// انتهى //13:47ت م0097

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