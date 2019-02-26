السعودية اليوم / نائب أمير نجران يلتقي مدير معهد ريادة الإعمال الوطني بالمنطقة



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة صالح بن محمد ال سدران.

واطلع سموه خلال اللقاء على التجارب الريادية للشباب و الشابات في سوق العمل الحر, ومدى الاستفادة من برامج التوطين في سوق العمل، إضافة إلى البرامج الثقافية و التدريبية التي تعنى بريادة الإعمال .

وثمّن سموه الجهود التي يقدمها المعهد, متطلعاً إلى مضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لدعم شباب وفتيات المنطقة وفقاً لاستراتجيات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في دعم السواعد الوطنية الشابة.

// انتهى //

13:37ت م

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نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة صالح بن محمد ال سدران.واطلع سموه خلال اللقاء على التجارب الريادية للشباب و الشابات في سوق العمل الحر, ومدى الاستفادة من برامج التوطين في سوق العمل، إضافة إلى البرامج الثقافية و التدريبية التي تعنى بريادة الإعمال .وثمّن سموه الجهود التي يقدمها المعهد, متطلعاً إلى مضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لدعم شباب وفتيات المنطقة وفقاً لاستراتجيات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في دعم السواعد الوطنية الشابة.// انتهى //13:37ت م0094

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