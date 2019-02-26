شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتبرع بنصف مليار دولار لخطة الإستجابة الإنسانية لليمن والان مع التفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة السريعة في اليمن.

وينعقد حالياً في مدينة جنيف بسويسرا، مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

Advertisements

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.