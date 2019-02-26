"التجارة" تستدعي هذا النوع من الثلاجات وتدعو لإرجاعه

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء ثلاجة ومجمّد "green electric" للطراز "TN-2300". الخليج 365- ووفق الوزارة جاء ذلك الاستدعاء نظراً لعدم مطابقة المنتج المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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