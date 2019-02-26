شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يرعى تخريج طلاب الجامعة الإسلامية والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء القادم، حفلة تخريج الدفعة الـ55 من طلاب الجامعة الإسلامية للعام 1439 - 1440هـ من مختلف المراحل الأكاديمية «البكالوريوس، الدبلوم العالي الماجستير، والدكتوراه»، بحضور عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ سيدشن مهرجان الثقافات والشعوب في دورته الـ8، المقام أَثناء المدة من 22 جمادى الآخرة وحتى 2 رجب القادم.

وعبر مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي عن امتنانه لأمير المدينة المنورة على كريم الرعاية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن دعمه وتشجيعه لأنشطة وبرامج الجامعة التي تعزز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمي القيم الإسلامية والعمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

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وبين وأظهـــر أن عدد الخريجين هذا العام 2894 طالبا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبا في البكالوريوس، و105 طلاب في الدبلوم، و417 طالبا في الماجستير، و222 طالبا في الدكتوراه.