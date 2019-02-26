شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يدشن معرض "حياتك تهمنا" للتوعية بضوابط القيادة والان مع التفاصيل

الخليج 365- دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، أمس الاثنين، معرض «حياتك تهمنا» والفعاليات المصاحبة له، والذي تقيمه إدارة مرور محافظة الطائف، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في مجمع جوري مول.

ويصاحب المعرض، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، العديد من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والفعاليات، من بينها تجربة القيادة الافتراضية للسيدات، وتوزيع الهدايا والسحوبات على الزوار، بالإضافة للأركان التوعوية من الجهات المشاركة.

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ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية التقيد بالأنظمة والقوانين الخاصة بالقيادة، وبما تقدمه الجهات المعنية من جهود في هذا الصدد لتطبيق النظام والحد من التجاوزات والحوادث، وذلك من خلال عرض المنشورات التوعوية التي تُبث عبر وسائل الإعلام والتي أعدت خصيصًا لهذا الهدف.

الجدير بالذكر أن إدارة مرور الطائف نفذت خلال الفترة الماضية، العديد من البرامج التوعوية التي حرصت فيها على رفع الوعي وزيادة المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتطبيق أعلى معايير السلامة المرورية، والحد من نسبة الحوادث في المدينة.