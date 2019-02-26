شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك تضبط براد عليه 10 آلاف كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل

الخليج 365- ضبطت أمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع شرطة المنطقة، اليوم الثلاثاء، مستودعًا متنقلًا (براد) يحتوي على (٨٠٤) صناديق تزن أكثر من (١٠) آلاف كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. = Advertisements وتم إتلاف كامل الكمية وحجز المركبة، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق مالكها.

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