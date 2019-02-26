شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: الموت يغيب تسعينية في عنيزة وإصابة عشرينية بالرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- سجلت وزارة الصحة أمس الأول (الأحد) وفاة سيدة (96 عاما) بفايروس كورونا في عنيزة بمنطقة القصيم، صنفت عدواها بحالة أولية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ سجلت إصابة سيدة (24 عاما) في مدينة الرياض، صنفت عدواها بثانوية مخالطة منزلية وتم عزلها منزليا، وذلك في الأسبوع الوبائي التاسع لعام 2019.

وبين وأظهـــر الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس لـ«عكاظ» أن الفايروسات شرسة في تعاملها قد تختفي وتعود مجددا متى ما وجدت ثغرات، ولا علاقة لها بالأجواء سواء كانت حارة أم باردة، وما يؤكد ذلك هو تسجيل حالات في جميع الأشهر إلا أن الملاحظ أن الحالات الفردية تزداد في شهري فبراير ومارس نتيجة موسم توالد الإبل، مبينا أن الإبل الصغيرة (أصغر من عامين) تشكل أكثر خطورة، لذا من المهم استمرار التوعية على مدار العام وتكثيفها في الحظائر.

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وخلص إلى القول إن تعاون الجميع في التقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بالوقاية ومكافحة العدوى في المجتمع أو داخل المنشآت الصحية كفيل بتجنب التعرض للفايروس الشرس.