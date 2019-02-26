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29 هجانا مصريا يشاركون في سباق الهجن

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الخليج 365- تشارك جمهورية مصر العربية في سباق الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الـ3 التي انطلقت فعالياته في الـ5 من شهر فبراير الجاري، وينتهي في الـ23 من مارس القادم، بمشاركة 29 هجانا حضروا من جميع المحافظات المصرية.

وأكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لرياضات الهجن سلامة أبو الندا أهمية مشاركة مصر في جميع المحافل الدولية والفعاليات ، إذ إن الرياضات الخاصة بالإبل والمتعلقة بها هي رياضات عربية أصيلة ومشهورة في الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة الجزيرة العربية.

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وأشار أبو الندا إلى أنه تم وضع الترتيبات النهائية لمشاركة مميزة في المهرجان، والمقرر أن تكون في ختام المهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 مارس القادم، موضحا أن المشاركة المصرية تمت باختيار أفضل الهجن المملوكة لأصحابها من مختلف المحافظات المصرية، وأن المشاركة المصرية في أهم محفل لرياضات الهجن تعد شرفا كبيرا، منوها بأن المصرية في كل مجالاتها بما فيها الهجن تحظى باهتمام رسمي من قيادات الدولة من أجل النهوض بها على المستويات المحلية والعربية والدولية، لتمثل الوطن بشكل مشرف من أجل الحصول على مراكز متقدمة.

 

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