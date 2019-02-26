شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" ينظم ملتقى التوظيف في القطاع الصحي بالخبر والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينظّم مركز طاقات للتأهيل والتوظيف النسائي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملتقى توظيف الباحثات عن عمل يستهدف القطاع الصحي.

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها «هدف» بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقًا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وجرى -خلال ملتقى التوظيف- استقطاب 72 شاغرًا وظيفيًّا تنوعت مسمياتها بين فنية ومختبر وتمريض وأخصائية أشعة وطب أسنان، بأجور شهرية تراوحت ما بين 4 آلاف و10 آلاف ريال، كما تم -خلال الملتقى- تقديم عدد من البرامج التوعوية وورش العمل المتعلقة بالإرشاد المهني للمتقدمات على شغر الوظائف.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتدادًا لبرامج توظيف سابقة، عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قد أطلق مبادرة لتحويل فروعه في كل مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وقد شرعت فروع «هدف» الاثنتان والعشرون في مدن ومحافظات المملكة، تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع «هدف» في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية.