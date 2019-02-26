شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على مناطق عدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة ينبع والعيص والفقرة والمدينة المنورة، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي بحلول التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة قد وجّهت تنبيهات بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.

وتبدأ الحالة في كل من؛ عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران، الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي بحلول الثامنة مساءً.

أما منطقة تبوك، فتبدأ الحالة بها في الثامنة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساءً، بينما تبدأ الحالة على الجوف والحدود الشمالية في الحادية عشرة ظهرًا، وتنتهي في الحادية عشرة ليلًا.

وفي حائل، تبدأ الحالة الجوية الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي بحلول الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق منتصف الليل، بينما تبدأ الحالة في جازان الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك المناطق هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول على الجزء الشمالي من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.