السعودية | اعتماد العقد الموحد لمكاتب الاستقدام قريبا.. وغرامات على «الأجنبية» المخالفة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 مساءً, 26 فبراير 2019 م
المناطق - الرياض
تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة المقبلة، لفرض غرامات مالية على المكاتب الأجنبية المتعاقدة مع المكاتب السعودية للاستقدام، حال تأخرت عن المدة المحددة المتعاقد عليها، وطرح العقد الموحد وإلزامية التعاقد الإلكتروني.
وقال مشاري عبدالعزيز؛ مدير عمليات التوثيق الخارجي في الوزارة، إنه سيتم قريبا تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني وسيتم فرض غرامة مالية على المكاتب الأجنبية المتأخرة عن المدة المحددة التي تحتسب منذ إرسال العقد بينهم، مشيرا إلى أن هناك نية لإسقاط الغرامات ضد المكاتب السعودية.
وأضاف خلال ورشة عمل “التعاقد الإلكتروني لبرنامج “مساند” في غرفة الشرقية، أمس، “في أقل من شهر ستكون هناك ميزة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية، بحيث يمكنها التعاقد مع أربعة مكاتب أجنبية بدل مكتبين خاصة في الفلبيين”.
وبين، أنه يجري العمل على إنشاء صفحة إلكترونية تضم أسماء المكاتب الأجنبية لتتمكن المكاتب السعودية من التعرف عليها والتعاقد معها، كما سيتم إلغاء التعاملات الورقية ليكون العمل فقط من خلال “مساند” إلكترونيا، بحسب “الاقتصادية”.
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