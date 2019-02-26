شكرا لقرائتكم خبر عن 40% من قضايا محاكم الدرجة الأولى لـ"الأحوال الشخصية" والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب التقرير تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 1838 و2688 حكمًا في اليوم الواحد، بمتوسط 2318 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 40% من الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 37%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 23%.
وصدرت 66% من إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم ثلاث مناطق هي مكرمة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم القصيم.
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