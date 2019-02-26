المقطوعة اسماء المستفيدين استعلام الرصيد الان برقم الهوية

الضمان الاجتماعي استعلام عن الرصيد الجديد في المملكة العربية السعودية أو المعروف عند المواطنين في المملكة بالمساعدة المقطوعة، نعرض إليكم في موقعنا نجوم مصرية أهم الحالات التي تمت الموافقة عليها وقد قبلت في المعايير المحددة لصرف الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من العام الجاري عام 1439، وسوف نعرض إليكم في موقعنا أيضا الرابط الرسمي للإستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة.

رابط الضمان الاجتماعي استعلام الرصيد

في تصريحات هامة للغاية قد أدليت من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعربوا من خلالها ان الوزارة قد قامت بإيداع مبالغ جديدة وتم تقديرها لم تتوافر عليهم الشروط المختصة بصرف المساعدات المقطوعة في الشهر الجديد، كما أنه قد تم إعلان إيداعات لمعاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع أول لعام 1439 هـ.

يعد رابط استعلام المساعدة المقطوعه هى مبلغ من المال يقدم للمواطنين محدودي والدخل والأسر الأكثر وأشد احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، وتتاح المساعدات المقطوعة في كل الأماكن في السعودية في جميع المحافظات، ولكنها يشترط فيها بعض المعايير الصغيرة في صرفها.

مبالغ المساعدة المقطوعة

رابط المساعدات المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع المبالغ لهذا الشهر الان، ويمكن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الأسر الأشد احتياجاً كما ضكرنا بالأعلى أن تقوم بالإستفادة من مبالغ الدعم المالية، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط المساعدة المقطوعة لعام 1439 الموضح لكم في المقالة.