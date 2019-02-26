إستعلم عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية ، اخبار الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رقم الضمان الإجتماعي المجاني والموحد ، والذي تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على توفيره لكافة المستفيدين ، ومن أجل التواصل مع وزارة العمل بصورة دائمة وذلك في حال الإستعلام عن كافة التفاصيل التي تتعلق بمعاش الضمان ، ويعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ، وتشهد توافد كبير من قبل المواطنين بشكل يومي وتقوم خدمة العملاء بالرد على كافة الإستفسارات التي يطرحها المواطنين ، وذلك من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن السعودي .

رقم الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم أفضل ما لديها من اجل خدمة المواطن السعودي ، حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات في برنامج مساعدة المقطوعة ، وهو برنامج تمويلي تقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة الأسر السعودية ، ويتقدم إليه المواطنين ويستفيد منه من تطابق عليهم الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق .

وتحرص الوزارة علي التواصل بشكل دائم مع وكالة الضمان الإجتماعي ومع المواطنين في المملكة ، وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، رقم الضمان الإجتماعي الموحد 19911 ، وعبر الحساب الرسمي للضمان الإجتماعي على تويتر ، او من خلال الرمز البريدي 11157 ، وتعتبر تلك كلها قنوات إتصال مباشرة مع المواطنين .

رابط الضمان الإجتماعي

نحرص متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية على تسهيل وتقديم كل ما يبحث عنه المواطن السعودي ، ونقدم لكم متابعينا الكرام من رابط الضمان الإجتماعي من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة للمواطن السعودي ، ويمكنك عزيزي الزائر من الوصول إلي موقع الوزارة من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــا