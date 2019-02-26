وزارة العمل السعودية تبدأ بتوطين 50 ألف وظيف بالمقاهي والمطاعم

ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، واخبار وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، في موقع نجوم مصرية ، فقد وقعت وزارة العمل بدعم من قبل وزارة الإقتصاد والتخطيط ، على مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وجمعية المقاهي والمطاعم ” قوت ” ، وذلك من أجل توطين 50 ألف وظيفة ، والعمل على تأهيل وتوظيف 3000 يتيم ويتيمة ، والعمل على تطوير 70 ألف مواطن في قطاع الإغذية . يذكر ان وزارة العمل السعودية قد بدأت بالعمل على توطين العديد من الوظائف في المملكة .

وزارة العمل تعمل على توطين المقاهي والمطاعم

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية علي أن توطين قطاع المطاعم والمقاهي هي ضمن مبادرة مشتركة لعدد من الجهات ، وذلك من اجل تمكين المواطنين والمواطنات السعوديات من أجل الإلتحاق بسوق العمل ، والعمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن العمل .حيث تهدف هذه الوزارة إلي توظيف الباحثين عن العمل في قطاع المطاعم والمقاهي ، والعمل على تطبيق خاص لعرض فرص العمل في قطاع المطاعم ، والعمل على تطوير مهارات وقدرات الباحثين عن العمل ، والعمل على توفير فرص عمل ملائم للأيتام وأصحاب الهمم .

يذكر ان مبادرة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تستهدف 50 ألف مواطن ومواطنة ، والعمل على توفير 50 ألف فرصة عمل حتي عام 2020 م ، حيث تعمل وزارة العمل على تقديم كل ما هو جديد للمواطن السعودي .