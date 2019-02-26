السعودية | طفل سعودي توقف قلبه وعاد للحياة.. ووالده يروي ما حدث

شكرا لقرائتكم طفل سعودي توقف قلبه وعاد للحياة.. ووالده يروي ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، فقد بصره وسمعه، بعد أن توقف قلبه فجأة، ليعود للنبض والحياة ويدخل في دوامة المستشفيات، ويعيش الآن بين أنابيب الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

الطفل "أنس" يعاني منذ طفولته ضمورا في العضلات لكامل جسده، والده "مدلول الشمري" غرد عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالباً الدعاء لابنه نظير دخول مرحلة حرجة.

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"العربية.نت" تحدثت مع والد الطفل، ليقول بألم وحرقة: "نقلت ابني إلى المستشفى وقلبه متوقف، وسط تأثر والدته وشقيقه الآخر، ليعود للنبض ولله الحمد، بعد عملية الإنعاش للقلب في مستشفى حفر الباطن، ثم نقل الى مستشفى المواساة بالشرقة، ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد التخصصي وتم خروجه من المستشفى".

وأضاف الشمري: "بذلت ما في وسعي في علاج ابني، حتى وصل لمرحلة حرجة وتدهور حالته الصحية، مما دعاني للتغريد عبر وسائل التواصل، ليشاركني المجتمع الدعاء له، في حين طمأنني الأطباء بأن حواس أنس يمكن أن ترجع تدريجياً مع الوقت بعد أن فقد سمعه وبصره".

وختم حديثه: "أشكر من تفاعل مع ابني بالدعوات الصادقة، وأن يجعلها الله في موازين حسناتهم، وأحمد الله على عودة الحياة لابني، أسال الله القدير أن يعافيه ويتمم نعمته عليه".